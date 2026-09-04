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НовостиПолитика4 сентября 2026 9:24

Беспилотник ВСУ нанес удар по Курску

БПЛА атаковал многоэтажку на окраине областного центра
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Курске украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом. Об этом сообщает губернатор Курской области Александр Хинштейн.

- По предварительной информации, сегодня украинский БПЛА влетел в торцевую часть МКД на окраине города, - говорится в сообщении главы региона.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Данных о пострадавших не поступало.

Кроме того, в селе Колячек Хомутовского района FPV-дрон ранил 70-летнего мужчину. У пострадавшего минно-взрывная травма, от госпитализации он отказался.