Беспилотник ВСУ нанес удар по Курску

Фото из архива КП

В Курске украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом. Об этом сообщает губернатор Курской области Александр Хинштейн.

- По предварительной информации, сегодня украинский БПЛА влетел в торцевую часть МКД на окраине города, - говорится в сообщении главы региона.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Данных о пострадавших не поступало.

Кроме того, в селе Колячек Хомутовского района FPV-дрон ранил 70-летнего мужчину. У пострадавшего минно-взрывная травма, от госпитализации он отказался.