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НовостиПроисшествия4 сентября 2026 9:00

В Курске сгорел гараж с машиной внутри

Причины пожара устанавливаются
Марина МАКОВЛЕВА
Фото ГУ МЧС России по Курской области

Фото ГУ МЧС России по Курской области

В Курске произошел пожар в гараже на проспекте Михаила Булатова. Сообщение о возгорание поступило в МЧС утром 4 сентября.

На место выехали пожарные-спасатели ПЧ №20 города Курск, сотрудники полиции, скорой помощи, а также работники электрических сетей и газовой службы.

- В результате пожара огнем поврежден гараж размером 5 на 7 метров по всей площади, сгорел автомобиль Лада Гранта, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Курской области.

В огне никто не пострадал. Причиненный пожаром ущерб и причина возгорания устанавливаются.

Уточняется, что в ликвидации пожара участвовали 16 человек и пять единиц техники.