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НовостиПроисшествия4 сентября 2026 8:32

В Курской области в аварии погиб водитель иномарки

На трассе столкнулись «Шевроле Лачетти» и ГАЗель
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Щигровском районе в ДТП один человек погиб, двое пострадали. Авария произошла днем 3 сентября на 36 км трассы «Курск - Касторное».

- Произошло столкновение автомобиля «Шевроле Лачетти» под управлением водителя 1968 года рождения, который осуществлял движение со стороны города Курска и встречного автомобиля ГАЗ-3302 под управлением водителя 1994 года рождения, - прокомментировали в Госавтоинспекции Курской области.

Водитель «Шевроле Лачетти» погиб на месте, его 58-летняя пассажирка иномарки и 21-летний пассажир автомобиля ГАЗ-3302 получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.