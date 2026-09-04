Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Курск
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 сентября 2026 7:30

Житель Курска незаконно получил более 1 млн рублей выплат

Мужчина соврал о постоянном месте жительства в приграничье
Марина МАКОВЛЕВА
Фото прокуратуры Курской области

Фото прокуратуры Курской области

Прокуратура Курской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 65-летнего мужчины. Житель Курска обвиняется в пяти эпизодах мошенничества при получении выплат.

По версии следствия, курянин обратился в уполномоченный орган с заявлениями о предоставлении социальных выплат, предъявив копию паспорта со сведениями о регистрации на территории Рыльского района и договоры найма жилья.

При этом обвиняемый жил в Курске, сведения о том, что он был вынужден покинуть постоянное место жительства в приграничье, оказались ложными.

- Мужчина незаконно получил социальные выплаты на общую сумму свыше 1 млн рублей, - рассказали в прокуратуре Курской области.

Обвиняемый частично возместил причиненный ущерб. Прокуратура заявила гражданский иск на сумму более 300 тысяч рублей.

Уголовное дело рассмотрит суд.