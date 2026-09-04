Житель Курска незаконно получил более 1 млн рублей выплат

Фото прокуратуры Курской области

Прокуратура Курской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 65-летнего мужчины. Житель Курска обвиняется в пяти эпизодах мошенничества при получении выплат.

По версии следствия, курянин обратился в уполномоченный орган с заявлениями о предоставлении социальных выплат, предъявив копию паспорта со сведениями о регистрации на территории Рыльского района и договоры найма жилья.

При этом обвиняемый жил в Курске, сведения о том, что он был вынужден покинуть постоянное место жительства в приграничье, оказались ложными.

- Мужчина незаконно получил социальные выплаты на общую сумму свыше 1 млн рублей, - рассказали в прокуратуре Курской области.

Обвиняемый частично возместил причиненный ущерб. Прокуратура заявила гражданский иск на сумму более 300 тысяч рублей.

Уголовное дело рассмотрит суд.