Курянин украл и пропил стиральную машину соседки

Фото из архива КП

Жительница Курска сообщила в полицию о пропаже стиральной машины. Женщина оставила ее в подъезде, чтобы в дальнейшем отвезти на дачу, но наутро не обнаружила бытовую технику на месте.

Как выяснилось, к преступлению причастен один из жильцов дома.

- Подозреваемый перенес стиральную машину в свою квартиру, разобрал ее и сдал по частям в пункт приема металлолома, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Курской области.

Полученные деньги мужчина пропил.

Фигурант дал признательные показания. Он находится под подпиской о невыезде. Курянину грозит до 2 лет лишения свободы.