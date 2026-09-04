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НовостиПроисшествия4 сентября 2026 7:00

Курянин украл и пропил стиральную машину соседки

Мужчина унес бытовую технику из подъезда и сдал в металлолом
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Жительница Курска сообщила в полицию о пропаже стиральной машины. Женщина оставила ее в подъезде, чтобы в дальнейшем отвезти на дачу, но наутро не обнаружила бытовую технику на месте.

Как выяснилось, к преступлению причастен один из жильцов дома.

- Подозреваемый перенес стиральную машину в свою квартиру, разобрал ее и сдал по частям в пункт приема металлолома, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Курской области.

Полученные деньги мужчина пропил.

Фигурант дал признательные показания. Он находится под подпиской о невыезде. Курянину грозит до 2 лет лишения свободы.