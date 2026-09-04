В Курской области ВСУ атаковали газовые сети и детский сад

Фото: официальный канал Александра Хинштейна

В Курской области с 9.00 3 сентября до 9.00 4 сентября сбито 208 вражеских беспилотников различного типа. По отселенным районам 80 раз применена артиллерия. Зафиксировано 24 атаки беспилотников при помощи взрывных устройств.

- Пострадал 64-летний мужчина в селе Октябрьское Рыльского района, - сообщает губернатор Курской области Александр Хинштейн.

В Курске повреждения получил автомобиль.

В селе Успешное Рыльского района повреждены окна и фасад частного дома, в деревне Рыжевка - окна домовладения, в селе Октябрьское - машина.

В селе Малое Солдатское Беловского района зафиксировано повреждение окна дома. В слободе Белой атакован недействующий детский сад, в селе Вишнево - склад. В селе Белица было нарушено газоснабжение 30 потребителей.

В селе Ржава Глушковского района повреждены два частных дома и хозпостройка.

В поселке Хомутовка Хомутовского района повреждения получила кровля дома, в селе Поды - вышка сотовой связи.

В деревне Кукуевка Курского района повреждена машина.