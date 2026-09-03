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НовостиПроисшествия3 сентября 2026 15:00

Нетрезвый курянин поджег чужую машину на стоянке

Очевидцы успели вызвать пожарных
Марина МАКОВЛЕВА
Фото прокуратуры Сеймского административного округа города Курска

Фото прокуратуры Сеймского административного округа города Курска

Прокурором Сеймского административного округа Курска направлено в суд уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины. Его обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества из хулиганский побуждений.

По версии следствия, ночью 9 июня 2026 года нетрезвый курянин вышел из круглосуточного магазина и увидел на стоянке автомобиль ВАЗ-21063, а рядом - вытекший бензин.

- Из хулиганских побуждений обвиняемый решил поджечь горючую жидкость. Для этого он воспользовался имевшейся при нем зажигалкой, - рассказали в Сеймского административного округа города Курска.

Огонь распространился на автомобиль. К счастью, возгорание заметили находившиеся поблизости очевидцы, которые вызвали пожарную службу.

Ущерб, причиненный владельцу автомобиля, превысил 100 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд.