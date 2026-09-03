Нетрезвый курянин поджег чужую машину на стоянке

Фото прокуратуры Сеймского административного округа города Курска

Прокурором Сеймского административного округа Курска направлено в суд уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины. Его обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества из хулиганский побуждений.

По версии следствия, ночью 9 июня 2026 года нетрезвый курянин вышел из круглосуточного магазина и увидел на стоянке автомобиль ВАЗ-21063, а рядом - вытекший бензин.

- Из хулиганских побуждений обвиняемый решил поджечь горючую жидкость. Для этого он воспользовался имевшейся при нем зажигалкой, - рассказали в Сеймского административного округа города Курска.

Огонь распространился на автомобиль. К счастью, возгорание заметили находившиеся поблизости очевидцы, которые вызвали пожарную службу.

Ущерб, причиненный владельцу автомобиля, превысил 100 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд.