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НовостиПроисшествия3 сентября 2026 14:01

79-летний водитель пострадал в ДТП на трассе «М2-Крым»

На дороге не смогли разъехаться «Дэу Нексия» и «Киа Рио»
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Курском районе столкнулись «Дэу Нексия» и «Киа Рио». ДТП произошло вечером 2 сентября на 538 км трассы «М2-Крым».

- Произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля «Дэу Нексия» под управлением водителя 1947 года рождения, который осуществлял движение со стороны города Москвы в направлении города Белгорода, и автомобиля «Киа Рио», под управлением водителя 1998 года рождения, - прокомментировали в Госавтоинспекции Курской области.

79-летний водитель «Нексии» получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.