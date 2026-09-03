79-летний водитель пострадал в ДТП на трассе «М2-Крым»

Фото из архива КП

В Курском районе столкнулись «Дэу Нексия» и «Киа Рио». ДТП произошло вечером 2 сентября на 538 км трассы «М2-Крым».

- Произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля «Дэу Нексия» под управлением водителя 1947 года рождения, который осуществлял движение со стороны города Москвы в направлении города Белгорода, и автомобиля «Киа Рио», под управлением водителя 1998 года рождения, - прокомментировали в Госавтоинспекции Курской области.

79-летний водитель «Нексии» получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.