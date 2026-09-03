В Курской области клещи атаковали 27 человек за неделю

Фото из архива КП

1638 жителей Курской области пострадали от укусов клещей с начала сезона. Среди них 615 детей до 14 лет. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Только за прошедшую неделю укушены 27 курян, в том числе девять детей.

В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» продолжают выявлять зараженных членистоногих.

- Патогенные бактерии обнаружены в 413 экземплярах, что составило 19,3% от всех исследованных клещей, из них в 315 экземплярах обнаружены боррелии, в 96 - анаплазмы, в двух - эрлихии, - отметили в управлении Роспотребнадзора по Курской области.

Уточняется, что на 2 сентября акарицидные обработке в регионе проведены на площади 698,7 га.