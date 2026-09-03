В Курске по просьбам жителей восстановлена подсветка бюста героя Советского Союза Михаила Булатова

Фото администрации города Курска

В Курске на улице Ленина восстановлено освещение бюста ветерана Великой Отечественной войны, героя Советского Союза Михаила Алексеевича Булатова. Об этом рассказали в администрации областного центра.

Обращения местных жителей с просьбой восстановить подсветку не раз поступали в адрес городского руководства.

Подрядная организация обследовала территорию и обнаружила повреждения на подземной кабельной линии. После этого были проведены ремонтные работы.

- Выполнена перекладка поврежденного участка кабеля. Освещение памятника полностью восстановлено, - рассказали в пресс-службе администрации города Курска.