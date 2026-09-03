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НовостиПроисшествия3 сентября 2026 11:32

Водитель мотоблока пострадал при столкновении с иномаркой

ДТП произошло на трассе в Мантуровском районе
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Мантуровском районе иномарка столкнулась с мотоблоком вечером 2 сентября. Инцидент зафиксирован на 63 км дороги «Обоянь - Солнцево - Мантурово». Об этом сообщает Госавтоинспекция Курской области.

Мотоблок под управлением 46-летнего водителя двигался со стороны села Мантурово в сторону поселка Солнцево. Он врезался в автомобиль «Рено Дастер», за рулем которого находился 62-летний водитель. Мужчина, управлявший мотоблоком получил травмы.

- Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, - прокомментировали в Госавтоинспекции Курской области.