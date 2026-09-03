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НовостиПроисшествия3 сентября 2026 11:00

Курянку осудили за сбор и хранение дикорастущей конопли

Женщину приговорили к обязательным работам
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Прокуратурой Центрального административного округа Курска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летней женщины. Ее признали виновной в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Курянка, ранее судимая за аналогичное преступление, нашла в Курске дикорастущую коноплю.

- Она сорвала части растения, поместила их в сумку и принесла по месту жительства, - сообщает прокуратура Центрального административного округа города Курска.

В феврале 2026 года сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 13,41 грамма наркотиков.

Женщину приговорили к 400 часам обязательных работ.