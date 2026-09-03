Курянку осудили за сбор и хранение дикорастущей конопли

Фото из архива КП

Прокуратурой Центрального административного округа Курска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летней женщины. Ее признали виновной в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Курянка, ранее судимая за аналогичное преступление, нашла в Курске дикорастущую коноплю.

- Она сорвала части растения, поместила их в сумку и принесла по месту жительства, - сообщает прокуратура Центрального административного округа города Курска.

В феврале 2026 года сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 13,41 грамма наркотиков.

Женщину приговорили к 400 часам обязательных работ.