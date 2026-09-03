В Курске будут судить лже-юриста, обманувшего 27 человек

Фото из архива КП

Прокуратура Центрального административного округа Курска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего предпринимателя. Его обвиняют в мошенничестве.

По версии следствия, с мая по ноябрь 2024 года обвиняемый арендовал в Курске офисное помещение и предлагал жителям через интернет бесплатную правовую помощь. Тем, кто обратился к нему, мужчина предлагал заключить договоры на оказание платных юридических услуг, обещая решить их проблему. Однако выполнять данное обещание не торопился.

- Под видом исполнения принятых обязательств от имени клиентов в государственные органы направлялись типовые обращения, не обеспечивающие решение вопросов, - рассказали в прокуратуре Центрального административного округа города Курска.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 27 жителей Курской области, в том числе жители приграничных районов, участники спецоперации и члены их семей. Ущерб по отдельным эпизодам достигает 1 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрит по существу Ленинский районный суд Курска.