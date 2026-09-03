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НовостиПроисшествия3 сентября 2026 10:00

В Курске будут судить лже-юриста, обманувшего 27 человек

Мужчина завлекал клиентов обещанием бесплатной правовой помощи
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Прокуратура Центрального административного округа Курска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего предпринимателя. Его обвиняют в мошенничестве.

По версии следствия, с мая по ноябрь 2024 года обвиняемый арендовал в Курске офисное помещение и предлагал жителям через интернет бесплатную правовую помощь. Тем, кто обратился к нему, мужчина предлагал заключить договоры на оказание платных юридических услуг, обещая решить их проблему. Однако выполнять данное обещание не торопился.

- Под видом исполнения принятых обязательств от имени клиентов в государственные органы направлялись типовые обращения, не обеспечивающие решение вопросов, - рассказали в прокуратуре Центрального административного округа города Курска.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 27 жителей Курской области, в том числе жители приграничных районов, участники спецоперации и члены их семей. Ущерб по отдельным эпизодам достигает 1 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрит по существу Ленинский районный суд Курска.