В Курске жалоба в прокуратуру помогла жильцам многоэтажки сократить срок ожидания капремонта

Фото прокуратуры Курской области

В прокуратуру Центрального административного округа Курска обратилась вдова участника специальной военной операции. Женщина сообщали о ненадлежащем содержании многоквартирного дома управляющей организацией.

Проверка подтвердила слова курянки.

- Кровля дома протекает, имеются нарушения при содержании чердачного помещения и крыши, - отметили в прокуратуре Центрального административного округа города Курска.

Ведомство возбудило в отношении руководителя управляющей компании дело об административном правонарушении. Генеральному директору организации вынесено предупреждение.

Кроме того, капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома решено перенести на более ранний период.