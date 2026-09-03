В Курске жалоба в прокуратуру помогла жильцам многоэтажки сократить срок ожидания капремонта

В прокуратуру Центрального административного округа Курска обратилась вдова участника специальной военной операции. Женщина сообщали о ненадлежащем содержании многоквартирного дома управляющей организацией.
Проверка подтвердила слова курянки.
- Кровля дома протекает, имеются нарушения при содержании чердачного помещения и крыши, - отметили в прокуратуре Центрального административного округа города Курска.
Ведомство возбудило в отношении руководителя управляющей компании дело об административном правонарушении. Генеральному директору организации вынесено предупреждение.
Кроме того, капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома решено перенести на более ранний период.