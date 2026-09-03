Курянка отдала мошенникам 70 тысяч рублей, думая, что покупает беседку

Фото из архива КП

37-летняя жительница Курска заявила в полицию о мошенничестве. Женщина лишилась 70 тысяч рублей при попытке купить садовую беседку онлайн.

Женщина присмотрела на специализированном сайте понравившуюся ей беседку для своего сада и связалась с менеджером, который предложил ей перейти в мессенджер. После обсуждения деталей сделки женщине прислали реквизиты для оплаты. Она перевела на указанный счет более 70 тысяч рублей и стала ждать готовое изделие. Однако, когда прошел оговоренный срок изготовления, менеджер сообщил клиентке о том, что у беседки выявлены дефекты.

- Курянка предложила решить вопрос не через переписку, а в телефонном режиме. Но звонки заказчика были проигнорированы, а затем связь и вовсе прервалась, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело. Лица, причастные к совершению преступления, устанавливаются.