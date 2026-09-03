Три человека пострадали в результате атак ВСУ на Курскую область за прошедшие сутки

За прошедшие сутки над Курской областью сбито 159 вражеских беспилотников различного типа. 100 раз врагом применена артиллерия по отселенным районам. Зафиксировано 14 атак беспилотников. Такие данные приводит губернатор региона Александр Хинштейн.
- В результате атак ВСУ ранены три человека, - говорится в сообщении главы Курской области.
В хуторе Звягин Рыльского района пострадала 71-летняя женщина, на трассе Ивня-Белая Беловского района - 23-летняя девушка, на трассе Белая-Илек - 54-летний мужчина.
Кроме того, в Щигровском районе повреждения получил объект энергетики, без света остались 99 населенных пунктов - более 7 тысяч потребителей. На данный момент подача электроснабжения восстановлена по резервной схеме.
В селе Вишнево Беловского района зафиксированы повреждения остекления автомастерской, емкости элеватора, в селе Илек - крыши дома, в слободе Белой - частного дома и хозпостройки. На трассе Ивня-Белая поврежден автомобиль.
В Рыльске пострадало остекление котельной.
В селе Колячек Хомутовского района разрушена кровля дома.