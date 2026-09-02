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НовостиОбщество2 сентября 2026 15:00

Ремонт тротуаров на улице Малых в Курске завершат до конца недели

Подрядчик готовится приступить к укладке выравнивающего слоя асфальта на проезжей части
Марина МАКОВЛЕВА
Фото администрации города Курска

Фото администрации города Курска

В Курске завершается ремонт тротуаров на улице Малых. Работы будут завершены до конца текущей недели. В настоящее время ремонт примыкающих к автодороге пешеходных дорожек выполнен более, чем на 90%. Об этом сообщает администрация областного центра.

После укладки участка тротуара со стороны площади Добролюбова подрядчик перейдет к автомойке, в район дома №78, где будет уложено около 200 метров асфальтобетона.

- Что же касается проезжей части, то, по информации подрядчика, укладывать выравнивающий слой асфальта планируют на следующей неделе, - рассказали в пресс-службе администрации города Курска.

Следующий этап - ремонт колодцев, после укладка верхнего слоя. Всего по муниципальному контракту подрядной организации предстоит уложить на улице Малых более 19 тысяч квадратных метров асфальта.