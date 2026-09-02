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НовостиПолитика2 сентября 2026 14:28

Два человека пострадали в результате атак ВСУ на Курскую область

У мужчины и девушки осколочные ранения
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Курской области мужчина и девушка ранены в результате атак ВСУ. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

Один из пострадавших обратился в больницу с акуботравмой и осколочным ранением правого голеностопа. Накануне машина 38-летнего мужчины подверглась атаке дрона в Кореневском районе. Он доставлен в Курскую областную больницу.

- На трассе Белая-Ивня ранена 23-летняя девушка. У нее осколочное ранение правой голени, левой и правой стоп, - сообщает глава Курской области.

Пострадавшая отказалась от транспортировки в Курск.