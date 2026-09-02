Курянин, пытавшийся взорвать гранату при задержании, осужден за шпионаж и хранение взрывчатки

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Коллегия по уголовным делам ВС РФ рассмотрела жалобу жителя Курской области. 24 июня 2025 года Курский областной суд признал мужчину виновным в шпионаже и хранении взрывчатки и взрывных устройств.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области, мужчина передавал иностранной разведке сведения о местах дислокации, военнослужащих, вооружения и военной техники, местах расположения линий связи в районе участка Государственной границы РФ в Глушковском районе.

Кроме того, курянин незаконно хранил бездымный порох и ручные оборонительные гранаты.

- Одну из гранат он в дальнейшем попытался применить при задержании, чем совершил посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего, - рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

В суде мужчина признал вину только в части хранения пороха, с прочими инкриминируемыми ему деяниями он не согласился. Курский областной суд приговорил его к 24 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части - в колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 450 тысяч рублей.

Подсудимый обжаловал приговор в апелляционном порядке, однако коллегия по уголовным делам ВС РФ, рассмотрев жалобу осужденного, не нашла оснований для смягчения наказания.