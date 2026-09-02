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НовостиПроисшествия2 сентября 2026 14:03

Курянин, пытавшийся взорвать гранату при задержании, осужден за шпионаж и хранение взрывчатки

Мужчина отправится за решетку на 24 года
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Коллегия по уголовным делам ВС РФ рассмотрела жалобу жителя Курской области. 24 июня 2025 года Курский областной суд признал мужчину виновным в шпионаже и хранении взрывчатки и взрывных устройств.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области, мужчина передавал иностранной разведке сведения о местах дислокации, военнослужащих, вооружения и военной техники, местах расположения линий связи в районе участка Государственной границы РФ в Глушковском районе.

Кроме того, курянин незаконно хранил бездымный порох и ручные оборонительные гранаты.

- Одну из гранат он в дальнейшем попытался применить при задержании, чем совершил посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего, - рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

В суде мужчина признал вину только в части хранения пороха, с прочими инкриминируемыми ему деяниями он не согласился. Курский областной суд приговорил его к 24 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части - в колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 450 тысяч рублей.

Подсудимый обжаловал приговор в апелляционном порядке, однако коллегия по уголовным делам ВС РФ, рассмотрев жалобу осужденного, не нашла оснований для смягчения наказания.