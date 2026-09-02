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НовостиПроисшествия2 сентября 2026 13:31

Жителя Курской области будут судить за попытку подкупить судебных приставов

Мужчина просил снять арест с его счетов
Марина МАКОВЛЕВА
Фото СУ СК РФ по Курской области

Фото СУ СК РФ по Курской области

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 70-летнего мужчины. Пенсионера обвиняют в приготовлении к даче взятки.

- Обвиняемый неоднократно предлагал заместителю начальника отделения судебных приставов по Дмитриевскому, Хомутовскому и Конышевскому районам Управления Федеральной службы судебных приставов РФ взятку в размере 50 тысяч рублей за снятие ареста с денежных средств, находящихся на его счете, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Курской области.

Однако должностное лицо от получения взятки отказалось.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.