В Курске воспитатель детского сада присвоила 145 тысяч рублей, предназначавшиеся на организацию выпускного

Фото из архива КП

Прокуратурой Центрального административного округа Курска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего воспитателя детского сада. Женщину осудили за присвоение денег.

В 2024 году родители детей из выпускной группы передали воспитателю средства на организацию выпускного, в частности, оплату услуг фотографа. Часть денег была передана наличными, остальные перечислены на банковские счета воспитателя.

- Получив более 145 тысяч рублей, женщина не направила их по назначению, а распорядилась ими по своему усмотрению, - сообщает прокуратура Центрального административного округа города Курска.

Женщину оштрафовали на 70 тысяч рублей. Причиненный ущерб она возместила в полном объеме.