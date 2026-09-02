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НовостиПроисшествия2 сентября 2026 12:30

В Курске воспитатель детского сада присвоила 145 тысяч рублей, предназначавшиеся на организацию выпускного

Женщину приговорили к штрафу
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Прокуратурой Центрального административного округа Курска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего воспитателя детского сада. Женщину осудили за присвоение денег.

В 2024 году родители детей из выпускной группы передали воспитателю средства на организацию выпускного, в частности, оплату услуг фотографа. Часть денег была передана наличными, остальные перечислены на банковские счета воспитателя.

- Получив более 145 тысяч рублей, женщина не направила их по назначению, а распорядилась ими по своему усмотрению, - сообщает прокуратура Центрального административного округа города Курска.

Женщину оштрафовали на 70 тысяч рублей. Причиненный ущерб она возместила в полном объеме.