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НовостиПроисшествия2 сентября 2026 12:00

Курянин украл из магазина игровую приставку за 50 тысяч рублей

Мужчину задержали благодаря записи камер видеонаблюдения
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Курской области задержан мужчина, укравший игровую приставку из магазина. Злоумышленника нашли благодаря записи камер видеонаблюдения.

Курянин пришел в магазин под видом обычного покупателя. Он осмотрел товар, затем, убедившись, что его никто не видит, забрал приставку стоимостью около 50 тысяч рублей с прилавка и скрылся.

- Злоумышленник оказался знаком опытным сотрудникам, которые несколько лет назад задерживали 48-летнего мужчину за аналогичные кражи, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Курской области.

Фигурант признался, что продал приставку незнакомцу в парке. Возбуждено уголовное дело.