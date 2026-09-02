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НовостиПроисшествия2 сентября 2026 11:01

Курянин получил реальный срок за мошенничество по объявлению

Мужчина взял деньги за автомобильный двигатель, но не отправил товар покупателю
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Прокуратурой Центрального административного округа Курска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего мужчины. Его признали виновным в мошенничестве.

Подсудимый разместил в социальной сети объявление о продаже за 30 тысяч рублей двигателя для автомобиля Mercedes-Benz E200. Товар заинтересовал жителя Калуги. Продавец и покупатель договорились, что товар будет отправлен после внесения предоплаты.

- Получив на банковскую карту 30 тысяч рублей, подсудимый взятые на себя обязательства не исполнил, - рассказали в прокуратуре Центрального административного округа города Курска.

Полученные деньги злоумышленник потратил.

Курянин признал вину и раскаялся. Его приговорили к 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также ему придется выплатить потерпевшему 30 тысяч рублей.