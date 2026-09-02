Курянин получил реальный срок за мошенничество по объявлению

Фото из архива КП

Прокуратурой Центрального административного округа Курска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего мужчины. Его признали виновным в мошенничестве.

Подсудимый разместил в социальной сети объявление о продаже за 30 тысяч рублей двигателя для автомобиля Mercedes-Benz E200. Товар заинтересовал жителя Калуги. Продавец и покупатель договорились, что товар будет отправлен после внесения предоплаты.

- Получив на банковскую карту 30 тысяч рублей, подсудимый взятые на себя обязательства не исполнил, - рассказали в прокуратуре Центрального административного округа города Курска.

Полученные деньги злоумышленник потратил.

Курянин признал вину и раскаялся. Его приговорили к 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также ему придется выплатить потерпевшему 30 тысяч рублей.