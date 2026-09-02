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НовостиПроисшествия2 сентября 2026 9:30

24-летняя курянка подбила 12-летнюю девочку украсть товары из магазина

Злоумышленниц остановили сотрудники торговой точки
Марина МАКОВЛЕВА
Фото СУ СК РФ по Курской области

Фото СУ СК РФ по Курской области

Солнцевский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 24-летней девушки. Местная жительница обвиняется в покушении на кражу.

По версии следствия, 16 июня 2026 года обвиняемая вместе с 12-летней знакомой попыталась вынести товары из торгового зала магазина города Обояни.

- Довести до конца преступный умысел они не смогли, так как их действия были пресечены сотрудником магазина, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Курской области.

Девушку также обвиняют в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления, так как именно она уговорила девочку совершить кражу из магазина.

Уголовное дело направлено в суд.