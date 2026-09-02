24-летняя курянка подбила 12-летнюю девочку украсть товары из магазина

Фото СУ СК РФ по Курской области

Солнцевский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 24-летней девушки. Местная жительница обвиняется в покушении на кражу.

По версии следствия, 16 июня 2026 года обвиняемая вместе с 12-летней знакомой попыталась вынести товары из торгового зала магазина города Обояни.

- Довести до конца преступный умысел они не смогли, так как их действия были пресечены сотрудником магазина, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Курской области.

Девушку также обвиняют в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления, так как именно она уговорила девочку совершить кражу из магазина.

Уголовное дело направлено в суд.