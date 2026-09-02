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НовостиОбщество2 сентября 2026 8:34

В Курске меняется схема прохода в здание железнодорожного вокзала

На цокольном этаже и в подземном тоннеле стартуют ремонтные работы
Марина МАКОВЛЕВА
Фото правительства Курской области

Фото правительства Курской области

Со 2 сентября меняется схема прохода в здание железнодорожного вокзала Курска и к пассажирским платформам. Об этом сообщает правительство Курской области.

Перемены носят временный характер и связаны с завершением ремонта на первом этаже, а также с началом ремонта на цокольном этаже здания и в подземном тоннеле.

- Теперь войти в вокзал можно будет через южную и северную лоджии со стороны города, а также со стороны пассажирской платформы №1, - пояснили в правительстве Курской области.

Выйти к поездам можно будет через центральный вестибюль. Проход к платформам №2-4 организован по пешеходным настилам.

Также сообщается, что кассы дальнего следования, пригородные кассы, залы ожидания, камеры хранения и предприятия общественного питания будут работать на первом этаже вокзала. Купить билеты на пригородные поезда можно будет и на платформе №6. Санитарные комнаты будут работать цокольном этаже.