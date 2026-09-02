Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Курск
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 сентября 2026 7:31

Под Курском авария унесла жизнь мужчины

Машина вылетела с трассы и перевернулась
Марина МАКОВЛЕВА
Фото Госавтоинспекции Курской области

Фото Госавтоинспекции Курской области

Вечером 1 сентября в Курской области в аварии на трассе погиб мужчина. ДТП зафиксировано на 2 км дороги Курск - Чаплыгино в Курском районе.

- Водитель автомобиля «Хендай» 2002 года рождения, осуществляя движение со стороны деревни Чаплыгино в направлении города Курска, не справившись с управлением, допустил съезд справа по ходу движения, - прокомментировали в Госавтоинспекции Курской области.

Машина перевернулась. Водитель погиб на месте. Его пассажиры - 46-летняя женщина и 22-летний молодой человек - получили травмы и были госпитализированы.

Обстоятельства происшествия выясняются.