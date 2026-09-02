Под Курском авария унесла жизнь мужчины

Фото Госавтоинспекции Курской области

Вечером 1 сентября в Курской области в аварии на трассе погиб мужчина. ДТП зафиксировано на 2 км дороги Курск - Чаплыгино в Курском районе.

- Водитель автомобиля «Хендай» 2002 года рождения, осуществляя движение со стороны деревни Чаплыгино в направлении города Курска, не справившись с управлением, допустил съезд справа по ходу движения, - прокомментировали в Госавтоинспекции Курской области.

Машина перевернулась. Водитель погиб на месте. Его пассажиры - 46-летняя женщина и 22-летний молодой человек - получили травмы и были госпитализированы.

Обстоятельства происшествия выясняются.