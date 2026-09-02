В Курской области ВСУ атаковали зернохранилище и вышки сотовой связи

Фото: официальный канал Александра Хинштейна

За прошедшие сутки над Курской областью сбили 123 вражеских беспилотника различного типа. Об этом сообщает губернатор региона Александр Хинштейн.

- 30 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 16 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств, - отметил глава Курской области.

В селе Бобрава Беловского района повреждения получили зернохранилище, две машины и крыша ФАПа, в слободе Белой - остекление дома.

В селе Павловка Обоянского района и селе Густомой Льговского района зафиксированы повреждения вышек сотовой связи.

Никто из жителей не пострадал.