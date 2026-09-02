В Курской области подростка и мужчину обвиняют в краже огнестрельного оружия

Фото СУ СК РФ по Курской области

Обоянский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ о Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 15-летнего подростка и 42-летнего мужчины. Они обвиняются в хищении огнестрельного оружия осенью 2025 года.

- Несовершеннолетний, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, проник в дом, расположенный на улице Полевой села Ястребовка Мантуровского района, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Курской области.

Подросток вынес из жилища огнестрельное оружие, которое отдал своему подельнику - 42-летнему мужчине, - который во время совершения преступления наблюдал за обстановкой.

Доказательства, собранные следователями, позволяют направить уголовное дело в суд.