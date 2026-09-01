С 1 сентября в Курской области вступили в силу новые правила продажи алкоголя

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С 1 сентября в регионе вступают в силу новые правила розничной продажи алкоголя. Об этом рассказали в комитете экономического развития и предпринимательства администрации Курска. Поправки в законодательство были внесены еще в феврале 2026-го.

Розничная продажа спиртного в объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, с 1 сентября допускается только при условии, что площадь зала обслуживания посетителей составляет не менее 50 квадратных метров. Ранее действовала норма в 30 квадратов.

За нарушение ограничений предусмотрены крупные штрафы.