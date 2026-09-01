Курянам выплатят компенсации за утраченный при вторжении ВСУ транспорт

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Правительство Курской области утвердило порядок выдачи компенсаций за транспорт, который жители приграничья утратили из-за вторжения ВСУ. Об этом сообщили в ведомстве 1 сентября. На эти цели из федерального резервного фонда выделят почти 2,5 миллиарда рублей.

- Речь идет о тех автомобилях, которые после 6 августа 2024-го были именно утрачены, а не просто повреждены. Размер компенсации, которая положена собственникам транспорта, будем определять по результатам оценки стоимости машины в ее исправном состоянии, - уточнил губернатор Александр Хинштейн.

Куряне смогут получить до 350 тысяч за мотоциклы категорий «L3» и «А», до одного миллиона - за транспорт категорий «М1», «М1G», «N1», «N1G» и «В». Важно: выплата однократная, пойдет на одно транспортное средство и положена владельцам, которые на момент вторжения были зарегистрированы на территории девяти отселенных муниципалитетов.

По всем вопросам можно обращаться в МФЦ. О дате начала приема документов власти сообщат в ближайшее время.

Что касается поврежденного транспорта, который можно отремонтировать: сейчас эти средства выплачиваются за счет муниципалитетов.