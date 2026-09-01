В Курской области арестовали подозреваемого в краже 100 тысяч рублей. Больше года мужчина скрывался и был в розыске.

По данным следствия, в июле 2025-го житель Большесолдатского района похитил из машины деньги. В течение года он скрывался от органов предварительного расследования, что мешало разбирательству. И только в этом августе полицейские его задержали.

Районный суд пришел к выводу, что подозреваемый может снова сбежать и продолжить заниматься преступной деятельностью. Поэтому мужчину заключили под стражу на два месяца, об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.