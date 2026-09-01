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НовостиОбщество1 сентября 2026 10:50

Девять с половиной тысяч ребят пошли в первый класс в Курской области

Для четырех тысяч этот учебный год в школе станет последним
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото из архива.

Фото из архива.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Девять с половиной тысяч ребят пошли в первый класс в Курской области. Об этом сообщили в региональном правительстве 1 сентября. Более четырех тысяч - выпускников, их тоже ждет важный и ответственный учебный год.

Торжественные линейки прошли во всех школах области. Некоторые учебные заведения открылись после капитального ремонта. Так, школу № 10 имени Екатерины Зеленко в Курске привели в порядок спустя два года. Ученики наконец-то встретили 1 сентября в родных стенах. С 2024 года учреждение ремонтировали. Работы проводили в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».