Фото из архива. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Девять с половиной тысяч ребят пошли в первый класс в Курской области. Об этом сообщили в региональном правительстве 1 сентября. Более четырех тысяч - выпускников, их тоже ждет важный и ответственный учебный год.

Торжественные линейки прошли во всех школах области. Некоторые учебные заведения открылись после капитального ремонта. Так, школу № 10 имени Екатерины Зеленко в Курске привели в порядок спустя два года. Ученики наконец-то встретили 1 сентября в родных стенах. С 2024 года учреждение ремонтировали. Работы проводили в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».