Житель Курской области потерял 160 тысяч при покупке квадроцикла

Фото из архива. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

40-летний житель поселка Золотухино стал жертвой дистанционного мошенничества. Как рассказали в полиции, мужчина хотел купить квадроцикл и для этого заполнил анкету на одном из интернет сайтов по подбору техники. Затем с ним в мессенджере связался человек, который представился менеджером по продажам. При общении они согласовали стоимость и условия доставки, после чего потерпевший подписал договор купли продажи и перевел на указанный счет 160 тысяч рублей.

Для придания сделке видимости законности аферист направил покупателю видео с якобы упакованным к отправке квадроциклом. Однако в оговоренные сроки товар не доставили. При попытке оформить возврат средств, мужчина не получил ни денег, ни техники.

Правоохранители возбудили уголовное дело.