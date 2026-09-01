Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Курской области ликвидировали нарколабораторию по производству синтетических наркотиков. Как рассказали в полиции региона, она располагалась в частном доме. Там правоохранители обнаружили химический реактор, бочки и канистры с сырьем для синтеза наркотиков, а также приготовленный мефедрон массой 10 кг, что является особо крупным размером. Розничная стоимость произведенного товара может превышать 60 миллионов рублей.

По подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 29-летнего жителя Курска. Анонимные кураторы связались с ним в одном из мессенджеров и предложили заработок. На их деньги курянин купил помещения для лаборатории. По указанию этих же людей, он забирал реактивы и синтезировал запрещенные вещества. Виртуальные работодатели разработали инструкцию по изготовлению наркотиков. Готовый товар планировалось сбыть на территории Курской и Московской областей бесконтактным способом.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. За изготовление и сбыт наркотиков в особо крупном размере ему грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.