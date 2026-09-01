Семь человек пострадали в Курской области за сутки

155 беспилотников сбили над Курской областью за минувшие сутки. Оперативной сводкой поделились в региональном правительстве. По данным властей, 140 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 19 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

-В результате атак пострадали семь человек. В слободе Белой Беловского района четверо мужчин и одна женщина, в селе Малое Солдатское — мужчина, в селе Кремяное Кореневского района — ещё один мужчина, - уточнили в ведомстве.

В слободе Белой Беловского района повреждены фасад и остекление магазина, автомобиль. В селе Илек посекло крышу дома, потолок пристройки. В селе Долгий Колодезь — автомобиль. В селе Белица огонь уничтожил частный дом.

В селе Щекино Рыльского района повреждены крыша, окна, фасад дома. В хуторе Фонов - крыша ангара.

В городе Рыльске уничтожены огнем учебный корпус и три прицепа.

В селе Кремяное Кореневского района пострадал автомобиль.

Погибших нет.