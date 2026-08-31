Курянка, попавшая под влияние телефонных мошенников, отдала почти 1 млн рублей незнакомцу

Фото из архива КП

Задержан курьер мошенников, забравший у курской пенсионерки около 1 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по региону.

76-летняя жительница Курска обратилась в полицию, сообщив о мошенничестве. Неизвестные под видом сотрудника поликлиники по телефону получили у пенсионерки ее паспортные данные. Затем «сотрудник силового ведомства» пригрозил женщине обыском из-за якобы выявленного финансирования террористических организаций.

- Под психологическим давлением женщина сообщила о наличии у нее сбережений в размере 960 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Курской области.

Курянку убедили передать деньги для «декларирования» и пообещали вернуть их. К пенсионерке приехал 21-летний молодой человек, который забрал пакет с деньгами, доставил его в Москву и передал неустановленным лицам. Как выяснилось, житель Московской области также был введен в заблуждение и думал, что выполняет «исправительные работы».

Курьера удалось задержать и доставить в Курск. Решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности. Также молодому человеку предстоит возместить причиненный ущерб.