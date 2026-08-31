В Курской области в аварии пострадали два водителя и пассажирка

Фото из архива КП

В Золотухинском районе при столкновении легковушек пострадли три человека. ДТП зафиксировано днем 30 августа на 48 км дороги «Курск-Поныри».

- Произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля «ВАЗ 21103», под управлением водителя 1972 года рождения, который осуществлял движение со стороны села Фентисово в направлении поселока Золотухино, и автомобиля «ВАЗ 21104», под управлением женщины-водителя 1968 года рождения, - прокомментировали в Госавтоинспекции Курской области.

В аварии травмы получили оба водителя и 56-летняя женщина-пассажир автомобиля «ВАЗ 21103».