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НовостиПроисшествия31 августа 2026 11:00

В Курской области девочки-подростки перевернулись на мотоцикле

Пострадавшим потребовалась медицинская помощь
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Щигровском районе две девочки получили травмы при поездке на мотоцикле. Инцидент произошел вечером 30 августа вблизи деревни Куликовка.

- Несовершеннолетняя девочка-водитель 2013 года рождения, управляя мотоциклом «Ирбис - Вираго», осуществляя движение со стороны деревни Морозовка в сторону деревни Куликовка, не справилась с управлением и допустила опрокидывание мотоцикла, - сообщает Госавтоинспекция Курской области.

13-летняя девочка, управлявшая мотоциклом и ее 14-летняя пассажирка получили травмы и были доставлены в больницу.