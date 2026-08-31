В Курской области ВСУ нанесли удар по хлебному магазину, пострадали пять человек

Фото: официальный сайт Александра Хинштейна

В Беловском районе ВСУ нанесли удар по хлебному магазину в центре слободы Белой. Об этом сообщает губернатор Курской области Александр Хинштейн.

- Ранения различной степени тяжести получили пять человек - у них травмы головы, слепые осколочные ранения, - прокомментировал произошедшее глава региона.

В настоящее время всех пострадавших доставляют в Курск.

Кроме того, 67-летний мужчина пострадал в результате атаки на село Кремяное Кореневского района. У него слепые осколочные ранения правой голени. От транспортировки в Курск пострадавший отказался.