Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Курск
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика31 августа 2026 10:22

В Курской области ВСУ нанесли удар по хлебному магазину, пострадали пять человек

Раненых направили в областной центр
Марина МАКОВЛЕВА
Фото: официальный сайт Александра Хинштейна

Фото: официальный сайт Александра Хинштейна

В Беловском районе ВСУ нанесли удар по хлебному магазину в центре слободы Белой. Об этом сообщает губернатор Курской области Александр Хинштейн.

- Ранения различной степени тяжести получили пять человек - у них травмы головы, слепые осколочные ранения, - прокомментировал произошедшее глава региона.

В настоящее время всех пострадавших доставляют в Курск.

Кроме того, 67-летний мужчина пострадал в результате атаки на село Кремяное Кореневского района. У него слепые осколочные ранения правой голени. От транспортировки в Курск пострадавший отказался.