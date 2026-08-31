Сотрудники курской Госавтоинспекции остановили автомобиль, набитый коноплей

Фото из архива КП

В Касторенском районе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, перевозивший наркотики. Машиной управлял 23-летний водитель.

- Во время визуального просмотра полицейские заметили в салоне растения, похожие на наркосодержащие, - сообщает пресс-служба УМВД России по Курской области.

Как выяснилось, молодой человек вез коноплю на день рождения друга, решив таким образом разнообразить веселье. Курянин сорвал 18 кустов наркосодержащих растений на пустыре и как раз возвращался на вечеринку, но был остановлен полицейскими.

В настоящее время растения направлены на экспертизу.