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НовостиПроисшествия31 августа 2026 10:01

Сотрудники курской Госавтоинспекции остановили автомобиль, набитый коноплей

Молодой человек решил порадовать друзей и сорвал наркосодержащие растения на пустыре
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Касторенском районе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, перевозивший наркотики. Машиной управлял 23-летний водитель.

- Во время визуального просмотра полицейские заметили в салоне растения, похожие на наркосодержащие, - сообщает пресс-служба УМВД России по Курской области.

Как выяснилось, молодой человек вез коноплю на день рождения друга, решив таким образом разнообразить веселье. Курянин сорвал 18 кустов наркосодержащих растений на пустыре и как раз возвращался на вечеринку, но был остановлен полицейскими.

В настоящее время растения направлены на экспертизу.