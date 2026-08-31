В Курской области больница выплатит компенсацию юной пациентке за неправильно проведенное лечение

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Суд взыскал с Железногорской городской больницы компенсацию за ненадлежащее оказание медицинской помощи.

В апреле 2025 года курянин привел дочь на прием в детскую стоматологическую поликлинику ОБУЗ «Железногорская городская больница».

- Врачом ребенку произведен укол в губу, произошел отек мягких тканей, была рассверлена десна, но зуб не вылечен, - прокомментировали в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Комплексная судебно-медицинская экспертиза установила, что в ходе оказания медицинской помощи были допущены недостатки лечения.

Железногорский городской суд взыскал с больницы 100 тысяч рублей компенсации морального вреда и 1 тысячу рублей за покупку лекарств.