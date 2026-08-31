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НовостиПолитика31 августа 2026 7:01

Два человека пострадали при атаках ВСУ на Курскую область за минувшие сутки

Повреждения получили дома и автомобили
Марина МАКОВЛЕВА
Фото: официальный канал Александра Хинштейна

Фото: официальный канал Александра Хинштейна

За минувшие сутки над Курской областью сбито 157 вражеских беспилотников различного типа. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

- 75 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Шесть раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств, - отмечает руководитель Курской области.

В Беловском районе ранения получили два человека. В селе Белица пострадал 51-летний мужчина, на трассе 59-летний мужчина. Оба доставлены в больницу.

Один автомобиль поврежден, один полностью уничтожен. В селе Илек повреждения получила крыша дома и пристройки.

В селе Калиновка Хомутовского района зафиксированы повреждения хозпостройки.