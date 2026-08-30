Правительство ввело особые правила газоснабжения для Курской области

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Особые правила газоснабжения для Курской, а также Белгородской и Брянской областей ввело правительство России. Теперь никто не останется без ресурса из за временной задержки с оплатой.

- Запрещено отключать газ в одностороннем порядке до полного погашения долга. Нельзя прекращать поставку, если нет оплаты за два расчетных периода подряд. Нельзя полностью отключать, если просрочки случались три и более раз за год. И даже ограничивать подачу из за двух и более нарушений сроков оплаты - тоже нельзя, - объяснили в правительстве Курской области.

Если газ уже отключили, поставщик обязан бесплатно возобновить подачу. При этом никто не имеет права требовать деньги за технические работы. Пени за просрочку теперь платить не придется: ни жителям, ни управляющим компаниям, ни ТСЖ, ни кооперативам, которые закупают газ для коммунальных нужд.