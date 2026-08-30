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НовостиПроисшествия30 августа 2026 8:14

Двое мирных жителей пострадали в курском приграничье 30 августа

Мужчин доставили в Курскую областную больницу
Анна ГРЕБЕНКИНА

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Двое мирных жителей пострадали в курском приграничье в результате атак ВСУ. Об этом в воскресенье, 30 августа, сообщил губернатор области Александр Хинштейн.

Утром вражеский FPV-дрон совершил атаку в селе Белица Беловского района. При ударе пострадал 51-летний мужчина. У него слепые осколочные ранения головы, шеи, правого плеча, спины.

Еще одна атака произошла на автомобильной дороге Белица-Коммунар. Пострадал 59-летний мужчина. У него травмы головы.

По данным регионального правительства, мужчин доставили в Курскую областную больницу. Врачи окажут всю необходимую помощь.