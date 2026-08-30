100 украинских беспилотников сбили над Курской областью за прошедшие сутки. Сводкой об оперативной в регионе поделился губернатор Александр Хинштейн. 43 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. Шесть раз БПЛА атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

По данным властей, при атаке в Беловском районе оказался поврежден объект энергетики.

В селе Щекино Рыльского района осколки посекли остекление и входную дверь административного здания. В трех домах разбиты крыши, фасад и стекла

Никто не погиб и не пострадал.

Сутками ранее в Беловском районе ранения получил 40-летний мужчина.