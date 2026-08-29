Курянку осудили за мошенничество с социальными выплатами

Фото из архива КП

Прокуратурой Центрального административного округа Курска поддержано государственное обвинение по уголовному делу 50-летней женщины. Жительница областного центра признана виновной в мошенничестве.

Женщина, зарегистрированная на территории Большесолдатского района, развелась с мужем в 2020 году. После этого она покинула муниципалитет и жила в Курске, но регистрацию по прежнему месту жительства не изменила. Имущества на территории района она не имела.

Тем не менее, в сентябре 2024 года подсудимая обратилась в уполномоченный орган, сообщив, что постоянно проживала в приграничном районе, вынужденно оставила место жительства и утратила имущество первой необходимости.

Позже она представила договор найма жилого помещения, который заключила со своим сожителем, чтобы получать ежемесячную компенсацию.

- Женщина незаконно получила социальные выплаты на общую сумму 620 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Центрального административного округа города Курска.

По иску прокуратуры суд взыскал с курянки незаконно полученные выплаты.

Женщину оштрафовали на 300 тысяч рублей.