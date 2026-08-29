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НовостиПолитика29 августа 2026 6:30

Один человек пострадал при ударах ВСУ по Курской области за прошедшие сутки

Зафиксированы разрушения в двух муниципалитетах региона
Марина МАКОВЛЕВА
Фото: официальный канал Александра Хинштейна

Фото: официальный канал Александра Хинштейна

С 9.00 28 августа до 9.00 29 августа над Курской областью сбили 189 вражеских беспилотников различного типа. Артиллерия применена по отселенным районам региона 95 раз. Зафиксировано 11 атак беспилотников с помощью взрывных устройств.

- В результате атак в деревне Гирьи Беловского района ранен 40-летний мужчина, - рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн в своей сводке.

В Большесолдатском районе повреждения получил объект энергетики.

В слободе Белой Беловского района нанесен удар по недействующей АЗС. В селе Песчаное зафиксированы повреждения кровли, дверей и оборудования двух магазинов.