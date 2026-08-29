Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Курск
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 августа 2026 9:21

Курянин, набросившийся с топором на собственную мать, пойдет под суд

Молодой человек ударил женщину обухом топора и пригрозил убить
Марина МАКОВЛЕВА
Фото прокуратуры Курской области

Фото прокуратуры Курской области

Прокурором Мантуровского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего молодого человека. Местного жителя обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью и угрозе убийством.

По версии следствия, 26 апреля 2026 года нетрезвый мужчина вернулся домой, где поругался со своей матерью.

- Обвиняемый взял топор и нанес женщине не менее трех ударов обухом по руке, - сообщает прокуратура Мантуровского района.

Затем молодой человек замахнулся топором над головой матери и пригрозил ей убийством. Женщина была испугана восприняла угрозу как реальную.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.