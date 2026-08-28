В Курской области военнослужащий, пытавшийся торговать наркотиками, получил 18 лет колонии

Фото объединенной пресс-службы судебной системы Курской области

Курским гарнизонным военным судом вынесен приговор военнослужащему, признанному виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Военнослужащий, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, попытался сбыть крупную партию наркотиков. Его действия были пресечены сотрудниками УМВД России по Курской области. Запрещенные вещества были изъяты.

Подсудимый признал вину и раскаялся.

Ранее мужчина дважды привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

- Военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием в ИК особого режима, - рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Кроме того, мужчине предстоит заплатить 500 тысяч рублей штрафа.