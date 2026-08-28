В Курске сантехник обманул пенсионеров на 10 тысяч рублей, смастерив поддельный чек

Фото из архива КП

В Курске возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего молодого человека. Житель областного центра выманил у пенсионеров деньги под предлогом оказания бытовых услуг.

Курянин, являясь представителем фирмы, выполнял мелкий ремонт в домах жителей. Фигурант увидел в интернете запрос на установку сантехнического оборудования и условился о встрече с семейной четой пенсионеров.

Осмотрев неисправный унитаз, молодой человек сообщил, что его придется демонтировать и установить новый. Купить и доставить сантехнику в квартиру парень вызвался сам.

- В магазине курянин приобрел сантехнику за 6,5 тысяч рублей и подделал чек, указав завышенную стоимость покупки, - сообщает пресс-служба УМВД России по Курской области.

Поддельный чек с суммой 16,5 тысячи рулей молодой человек распечатал на мини-принтере и предъявил заказчику. Пенсионеры подписали составленный аферистом договор и заплатили за новый унитаз и ремонтные работы 27 тысяч рублей.

Только на следующий день, придя в магазин, потерпевшие увидели реальную стоимость унитаза.

Фигурант дал признательные показания и раскаялся, обещая возместить причиненный ущерб.